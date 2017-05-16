幼兒無法在地入學 知本溫泉村民抗議啦！

2017-05-16 11:01

［記者張存薇／台東報導］目前正是各幼兒園招生期，台東縣溫泉國小昨天第1天登記就爆滿，卑南鄉溫泉村居民不滿孩子無法在地入學、認為其他鄉鎮市學童「搶了名額」，今天一早到溫泉國小拉白布條抗議，要求縣府修改相關規定。教育處長劉鎮寧表示，明年度招生將會改採學區幼兒優先入學規定。

卑南鄉長許文獻、鄉代表楊益誠與多位鄉民今天一早到溫泉國小抗議，為了怕影響小朋友讀書，抗議民眾選擇在校門口拉白布條。

許文獻說，溫泉國小幼兒園今年有20位新生名額，但報名第1天就額滿，因為規定低收入、身心障礙、原住民孩童優先入學，幼兒園又沒有學區限制，台東縣弱勢比例、原住民比例都最高，相對排擠在地居民孩童就讀權益。

楊益誠說，溫泉國小辦學佳，有台東市、太麻里鄉的幼童跨區就讀，溫泉村大概就有10個足歲孩子無法就近入學。

教育處長劉鎮寧說明，溫泉國小幼兒園新生20位，其中僅3人非溫泉村幼童，不過這3人都是原住民籍，並非如家長所言，大部分都是外地生排擠就讀。

他進一步表示，今年招生辦法已報教育部核備，無法更改，但這幾年都有持續檢討，也有發現學區幼兒無法順利就讀的問題，因此明年招生辦法將改變，第一順位為學區內特殊條件幼兒，第二順位為學區內一般生，若還有名額，再開放學區外幼兒就讀。

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