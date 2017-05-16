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架空線卡大氣球並非首次 高鐵：將報警求償

2017-05-16  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵苗栗路段（高鐵里程TK137.1公里）今日上午7點56分發生架空線遭大型氣球纏繞意外，狀況排除後在上午9點38分恢復雙向運行，高鐵表示，類似事件已有好幾起，將報警偵辦並對此求償。

綜合媒體報導，高鐵人員指出，因為氣球上連接著有一定長度的垂吊線，當時又正值上班尖峰時段，為維護旅客安全，在得知意外發生時對該路段實施單線雙向運行，並立即派員由高鐵台中站趕赴現場排除。

事後高鐵將雙向架空線接地後，維修人員爬上架空線移除汽球，9點35分才將汽球排除，9點38分恢復雙線供電及運行。高鐵強調，類似汽球纏繞事件已有數起，將報警偵辦並對此求償。

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  • 高鐵表示，類似氣球纏繞事件已有好幾起，將報警偵辦並對此求償。（高鐵提供）

    高鐵表示，類似氣球纏繞事件已有好幾起，將報警偵辦並對此求償。（高鐵提供）

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