走自己的路！《節慶臺灣》發出台灣之聲

2017-05-16 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國樂創作及曲譜來源向來以中國為最大市場，高雄市國樂團為開創台灣本土作品，近年來常邀請台灣作曲家譜曲；高雄市國樂團今年網羅台灣各地節慶為主題，將於21日舉辦《節慶臺灣》音樂會，結合影像設計及燈光效果，希望讓前來聆賞的愛樂者有難忘的回憶及驚豔。

繼去年首度嘗試以台灣四大族群音樂為素材，以絲竹樂全新創作發表獲得各界熱烈的迴響及注目後，高雄市國樂團網羅台灣各地節慶為主題，如平溪的天燈、鹽水蜂炮及東部的炸寒單等，並委託新銳作曲家為樂團創作10首全新作品。

指揮郭哲誠表示，現今國樂團的型式是取自西方交響樂團，也是順應西風東漸、嘗試面對主流喜好的一種變通，而形成的國樂交響化；高雄市國樂團連續2年製作絲竹專場，就是想讓民眾更能體騐國樂絲竹樂的美，聽見每一樣樂器的語彙和表現，例如彈撥的吟、挑或擦弦的揉等動作，都能細細地彰顯出來。

郭哲誠說，高雄市國樂團努力並嘗試以不同主題的演出型態來呈現，植入台灣在地語言、以音樂來記錄在地文化，讓所有的觀眾及樂迷更感動每一次的演出。