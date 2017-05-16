收錄生命的大小感動 人人是高手

105年度學員作品「月台」劇照。（市府提供）

2017-05-16 10:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你可以當家鄉紀錄手，用影像收錄生命感動！南市開辦「106社區影像紀錄人才培訓班」，讓市民免費學習拍攝紀錄片，大展身手，一起用影像紀錄大小感動。

近年來隨著影像紀錄工具與個人化剪輯軟體的普及，想要「第1次拍攝紀錄片就上手」比以往容易許多，因此市府連續多年規劃「社區影像紀錄人才培訓班」，嘉惠民眾影像學習。

新聞處表示，培訓班聘請知名專業師資，透過73個小時理論與實務課程安排，分組拍攝台南地區獨一無二的動人題材，展現出層次的常民視角，歷屆的創作作品內容豐富多元，有人物特寫、傳統技藝菁華、動物環境保育、地下樂團文化、性別認同等主題，自不同觀點詮釋台南，作品呈現出高度創意巧思與細膩情感。

承辦的台灣南方影像學會表示，培訓班課程完全免費，學習影像拍攝技巧不僅為大眾打開一扇令生活更豐富的門，亦為台南地區的文史累積許多精彩著墨，留下珍貴的故事，民眾從日常生活中發掘出創意視野及獨特觀點，成為充滿影像潛力與熱情的家鄉紀錄好手。