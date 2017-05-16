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大型氣球纏繞架空線排除 高鐵苗中段恢復雙向

高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段一度採單線雙向運轉。（圖：高鐵公司提供）

2017-05-16  10:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵今日上午7點56於苗栗至台中路段（高鐵里程TK137.1公里），架空線遭大型氣球纏繞，且氣球下連接相當長度垂吊線，恐進一步影響營運安全。台灣高鐵公司表示，已於上午9點35將該氣球排除，苗栗至台中路段已於9點38分恢復雙線供電及雙線運行；這次事件造成部分班次延誤，延誤狀況目前統計中。

高鐵公司說剛發現氣球纏繞時，由於正值上班旅運尖峰時段，為維護旅客安全，台灣高鐵於該路段實施單線雙向運行，並立即派員由高鐵台中站趕赴現場排除。因氣球纏繞位置位地處偏遠的大安溪河床上方，維修人員抵達最近逃生口還須步行800公尺，才能抵達氣球所在位置；加上高鐵公司需先將雙向架空線斷電接地後，維修人員才能攀上架空線移除大型氣球，所以直到上午9點35才將該氣球排除。

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  • 高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段採單線雙向運轉（圖：高鐵公司提供）

    高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段採單線雙向運轉（圖：高鐵公司提供）

  • 高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段採單線雙向運轉（圖：高鐵公司提供）

    高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段採單線雙向運轉（圖：高鐵公司提供）

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