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雙鐵上午分別受地震及氣球影響 列車有延誤情況
2017-05-16 09:49
高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段採單線雙向運轉（圖：高鐵公司提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天上午台東發生芮氏規模5.8地震，台鐵瑞穗=富里間按5級弱地震辦法辦理，富里=山里間按3級地震辦法，列車減速行駛，待路線確定安全無虞後恢復正常行駛；高鐵則受到大型氣球纏繞架空線，導致苗栗至台中路段採單線雙向運轉。
台鐵局表示，經工、電單位巡查瑞穗=富里間路線、電車線設備，於9點7分全部檢查完畢確認無異狀，列車恢復正常行駛，有7列次、約870名乘客受影響、總計誤點87分鐘。
台灣高鐵公司表示，今日上午7點56分於苗栗路段（高鐵里程TK137.1公里）處，架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段採單線雙向運轉，高鐵維修人員目前已抵達現場排除，部分班次將受影響。
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