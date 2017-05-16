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世界廚師認可的香港美食大賽 嘉藥生奪1金2銅

嘉藥生參加香港美食大賽，勇奪1金2銅。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-05-16  09:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學餐旅管理系參加世界廚師協會（WACS）認可的香港國際美食大賽（HOFEX），表現優異，榮獲1金2銅的佳績，尤其奪冠的王韻捷，首次挑戰靜態冷盤展示項目，就拿下最高分，令人驚豔。

校方表示，HOFEX是世界廚師協會認可的國際重要賽事，今年共有14國、上千位選手參賽，競爭激烈，除了王韻捷在靜態冷盤展示摘金之外，彭歆瑀與方若瑜等2人，也分別於熱盤烹調、糕點擺設糖飾的項目獲得銅牌。

已多次代表學校對外參賽的王韻捷，首度角逐靜態冷盤展示，她表示，原以為沒有現場烹調那麼緊張，才決定嘗試，但開始訓練後，發現並非想像中輕鬆，每件作品無論在大小、重量，甚至長度，都要講求一致性，並著重搭配，過程也很不簡單。

王韻捷這次總共製作6種小食，包含1素、5葷，她指出，每道菜餚都絞盡腦汁、費時思考，且不斷反覆嘗試、練習，雖遇到瓶頸，但在趙老師悉心指導與鼓勵下，都能有所突破。

榮獲銅牌的彭歆瑀，運用2種方式製作春雞，因口感柔軟美味，獲評審青睞；方若瑜以東方的龍為發想，結合拉糖技巧，表現出騰雲駕霧、遨翔九天的姿態，精緻細膩，贏得肯定。

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