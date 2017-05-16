大雨特報範圍擴大 19縣市嚴防雨彈

鋒面來臨，19縣市嚴防大雨。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-16 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局資料顯示，昨天入夜至今天（16日）全台各地受鋒面影響，天氣不穩，今天清晨針對16個縣市發布大雨特報，上午8點20分擴大警界範圍為19縣市。

氣象局發布大玉特報區域包括：基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。

氣象局提醒，在對流雲系影響時，可能有局部性大雨甚至豪雨發生；今天各地氣溫下降，中部以北高溫比起昨天有4到8度的降幅。