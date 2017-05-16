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台東近海地牛翻身 南市新化震度3級無災情傳出

2017-05-16  07:59

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午7點12分許，台灣東部發生一起有感地震，震央位在台東縣近海、地震深度21.9公里、芮氏規模達5.7，最大震度發生在台東長濱達5級；台南新化3級、台南市2級。

地震發生時，台南民眾感受到房屋有些許搖晃，但搖晃程度不大。南市消防局119表示，地震發生後並未接獲民眾通報有災情傳出。南市警、消單位也通報各分局、分隊派員外出查看轄區有無災情。

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  • 今天上午台東近海發生芮氏規模5.7的有感地震。（圖：南區氣象中心提供）

    今天上午台東近海發生芮氏規模5.7的有感地震。（圖：南區氣象中心提供）

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