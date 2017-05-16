台東外海規模5.7地震 最大震度5級

今早台東外海發生地震，震央在台東縣政府北偏東方64.1公里處，芮氏規模5.7，地震深度21.9公里。（圖截自氣象局）

2017-05-16 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕今早台東外海發生地震，根據氣象局資料顯示，地震發生於今天早上7點12分，震央在台東縣政府北偏東方64.1公里處，芮氏規模5.7，地震深度21.9公里。各地最大震度分別為台東縣長濱5級，花蓮縣玉里、高雄市桃源、雲林縣草嶺等地都是3級。