勒索病毒猖獗 調查局教5招防駭

電腦網路勒索病毒「Wanna Cry」造成全球多國網路災情。（美聯社）

2017-05-16 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「Wanna Cry」全球肆虐，亞洲是重災區，即使全球都展開防駭，但災情可能還會擴大，為預防電腦中毒，法務部調查局提供 5步驟防止病毒入侵；而第一步就是開機前先備份，再安裝最新的作業系統修補程式。

綜合媒體報導，調查局的5招防駭步驟：

第一步：拔掉網路線或關閉網路，確認電腦無法上網

第二步：開啟電腦後，長按「F8」，進入安全模式

第三步：安全模式下，使用隨身碟、外接硬碟或者雲端空間，備份重要資料備份電腦資料

第四步：連結網路，依自身電腦作業系統版本下載修補程式

第五步：再一次以離線網路狀態重新開機，回到一般模式，完成有效預防勒索病毒的基本防護。

調查局提醒，萬一發現電腦有「桌面檔案無法開啟等，疑似中勒索病毒的跡象」，一定要立即關機、確認斷開網路，然後進入安全模式，確認有備份尚未被加密的資料，接著格式化硬碟並重灌最新作業系統。

調查局並表示，萬一被駭，也不要繳贖金，否則得不償失；平時上網也要避免點擊來路不明的網站或檔案，降低被駭機會。