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5/16 各報重點新聞一覽

2017-05-16  06:30

自由時報

高一生適用 大學考招至多採學測4科

大學招聯會昨宣布，從一○八學年起，將全面調降大學各招生管道的學測參採科目，由目前上限五科降為四科，並禁用五科總級分篩選，盼藉招生變革引導降低考試壓力；新制將由一○五學年入學、現在的高一生首先適用。配合大學參採減少，未來學測也將不再強制考五科，考生將可自由選考，學測報名費也可望調降。

詳見高一生適用 大學考招至多採學測4科

喜劇天王 豬哥亮病逝

綜藝天王豬哥亮昨因大腸癌病逝，享壽七十歲。回顧豬哥亮一生精采，他早期以「秀場天王」聞名、稱霸中南部，「出國深造」回來後，除在綜藝圈東山再起，電影界也闖出「賀歲帝」名號，帶給觀眾無數歡樂。總統蔡英文昨也哀悼「台灣失去了一代喜劇天王」。

詳見喜劇天王 豬哥亮病逝

自爆4歲遭誘姦… 女官員盼為更多被害人打氣

高雄市秘書處長陳瓊華在母親節當天，於臉書自爆四歲時，遭「伯公」拿糖果餅乾引誘，「做了他想做的事」；小一時，還被另兩位「青春期的大哥哥，做了他們想做的事」。她在臉書表示，一直以為誘奸（應為誘姦）只出現在沒人多聞問的鄉野，大日頭下、沒人多關照的稚嫩生命…，一切都無聲而逝，過程有多少繆（謬）誤、不解甚至自責，就埋著、就放下。

詳見自爆4歲遭誘姦… 女官員盼為更多被害人打氣

蘋果日報

豬哥亮癌逝 一代笑匠讓世人哭了

本土綜藝天王豬哥亮因大腸癌末期病情惡化，昨晨5時8分睡夢中病逝於台大醫院，享壽70歲。他3月初住進台大，4月初曾傳病危，有驚無險，4月底病情再惡化，台大昨證實，豬哥亮因癌細胞轉移至腹腔、肺臟、肝臟，併發肝衰竭病逝，家屬昨早發聲明表示：「他真的累了，所以離開人生的這個舞台，走得平和、安詳。」

獸父性侵繼女 4年61次

新北市一名獸父二○一二年起，和妻子、十四歲繼女同住，他多次趁妻子不在家，闖進少女房間猥褻、性侵少女，少女為讓家庭圓滿裝睡不敢反抗，後來少女受不了淫辱搬走，豈料獸父竟到校門口堵她，持偷拍的性愛影片要脅po網，還稱「人家會不停轉載，像李宗瑞……」，藉此性侵少女近四年。

聯合報

豬價居高不下關鍵 黑心疫苗讓豬長不大

端午將至，豬價飆到每公斤近八十元，農委會指受氣候炎熱、育成率低等影響，但有豬農向本報透露，近年豬死亡率升高、育成率低，與不肖業者販售摻水稀釋的黑心環狀疫苗有關。農委會證實確有黑心疫苗流竄，雲林地檢署已循線逮捕王姓和沈姓藥商。

明年小規模試辦學習歷程 108學年學測參採限4科

教育部上個月宣布，十二年國教課綱延後至108學年度上路，考招新案也連動順延，改於111學年實施。招聯會今天開會討論配套措施，決議從明年度起，將學習歷程將納入一階審查，由資訊類校系優先限額試辦，學測參採考科數則從108學年度起，由5科改為4科。

中國時報

秀場天王豬哥亮癌逝 愛女一路哭回台灣

豬哥亮40年的演藝人生15日正式落幕！他因大腸癌末期入住台大醫院多時，昨因癌細胞轉移腹腔、肺臟、肝臟，併發肝衰竭，於清晨5時8分在睡夢中去世，享壽70歲。面對罹癌，他因獲女兒謝金燕與前妻原諒而勇氣十足，雖不敵病魔，但大兒子謝順福說，「父親戰到最後一刻，光榮離開！」

習近平：一帶一路將成常態論壇

大陸首度主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇昨日落幕，大陸國家主席習近平於會後宣布，將於2019年舉辦第二屆，這意味著沿線有26個國家與地區的一帶一路倡議，將形成類似20國集團（G20）的國際合作常態論壇，在美國走向孤立主義之際，大陸一肩挑起支持全球化、自由貿易與區域整合的重責大任。

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  • 大學考招有新變革，學測採計科目將由目前上限五科降為四科，新制將由一○五學年入學、現在的高一生首先適用。（資料照）

    大學考招有新變革，學測採計科目將由目前上限五科降為四科，新制將由一○五學年入學、現在的高一生首先適用。（資料照）

  • 綜藝天王豬哥亮因大腸癌、肝臟衰竭等因素於昨日清晨離世，享壽七十歲；豬哥亮遺照呈現他在秀場造型，穿著湛藍西裝加上招牌馬桶蓋髮型，笑容燦爛。（記者趙世勳攝）

    綜藝天王豬哥亮因大腸癌、肝臟衰竭等因素於昨日清晨離世，享壽七十歲；豬哥亮遺照呈現他在秀場造型，穿著湛藍西裝加上招牌馬桶蓋髮型，笑容燦爛。（記者趙世勳攝）

  • 高雄市秘書處長陳瓊華於臉書自爆遭誘姦，事後她關閉臉書，昨上午照例參與市政總質詢。（記者王榮祥攝）

    高雄市秘書處長陳瓊華於臉書自爆遭誘姦，事後她關閉臉書，昨上午照例參與市政總質詢。（記者王榮祥攝）

  • 中國國家主席習近平宣布，將於2019年舉辦第二屆一帶一路高峰會，未來將形成類似20國集團的國際合作常態論壇。（路透）

    中國國家主席習近平宣布，將於2019年舉辦第二屆一帶一路高峰會，未來將形成類似20國集團的國際合作常態論壇。（路透）

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2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
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