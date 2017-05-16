對流雲系影響 16縣市大雨特報！

中央氣象局指出，昨天入夜至今天（16日）受鋒面影響，全台天氣不穩定。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-16 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨天入夜至今天（16日）受鋒面影響，全台天氣不穩定，氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，由於對流雲系會從台灣海峽移入台灣陸地上空，帶來明顯的陣雨或雷雨，氣象局針對嘉義以北地區以及台南以南的山區發布大雨特報，氣象局提醒，在對流雲系影響時可能有局部性大雨甚至豪雨發生。溫度方面，今天各地氣溫下降，中部以北高溫比起昨天有4到8度的降幅。

氣象局預估，週三至週五（17日至19日）鋒面南移至巴士海峽，降雨逐漸緩和，在迎風面的東半部地區及靠近鋒面的南部地區仍有短暫陣雨，中部地區及北部山區午後亦有短暫雷陣雨，北部平地則是多雲偶見陽光的天氣型態。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 27 26 ~ 30 28 ~ 33 25 ~ 29

氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為中量至高量級。（取自氣象局網站）