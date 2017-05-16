鋒面影響 提防大雨或豪雨

2017-05-16 05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，今天受鋒面影響，全台天氣都不穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。中部以北、東半部及澎湖、金馬沿海及空曠地區注意強風。

氣象局指出，今天受鋒面影響，全台天氣都不穩定，強對流會從台灣海峽一波波移入，造成顯著的雷雨，有局部大雨甚至豪雨發生的可能，外出必備雨具，行車交通亦要注意安全；在溫度方面，由於雲量增加及降雨的關係，各地高溫有下降趨勢，尤其北部高溫有8度的降幅，須留意溫差。

此外，氣象局提醒民眾，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有8至9級強陣風，雷雨胞附近風力更強一些，鄰近海域也會有較大風浪，海上作業或海邊活動多注意安全。

氣象局指出，空氣品質預報，今天全台各地普通至良好，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。