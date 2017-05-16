白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用

2017-05-16 05:00

〔中央社〕美國白宮今天指出，在全球遭到勒索病毒WannaCry攻擊後，受害者支付贖金的總額不到7萬美元；而且據悉，沒有任何在支付贖金後能將資料還原的例子。

川普總統的國土安全顧問博斯特（Tom Bossert）在白宮例行簡報中對記者說，此次遭到勒索病毒攻擊的國家約有150個，遭感染電腦超過30萬部。