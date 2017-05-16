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勒索病毒肆虐 美基礎設施業者也受害

2017-05-16  00:54

〔中央社〕美國國土安全部官員今天告訴路透社，勒索病毒在全球肆虐，少數攸關重要的美國基礎設施營運業者也受害，但未發生重大業務障礙。

美國官員又說，目前美國聯邦政府內尚無這波網路攻擊的受害案例。

日本放送協會（NHK）報導，日本的電機巨擘日立製作所今天稍早前表示，公司國內外據點的一部份發生電腦故障情況，有的電子郵件無法收發、附加檔案打不開，或電腦螢幕出現要求支付贖金的畫面等。

日立進一步調查後發現，處理與家電量販店等業者間接單和下單業務的系統也出現故障，顯示受害情況正在擴大。

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