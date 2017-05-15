核三防範勒索病毒停擺外網，變壓器還跳脫攪局。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-15 23:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕勒索病毒「WannaCry」肆虐，台電上週六（13日）起，內部行政電腦遭到襲擊，台電核三廠據報，週日（14日）緊急加班關閉全廠電腦網路，今天逐台檢查，全廠對外網路最快16日恢復，除了網路停擺，起動變壓器也突然跳脫，廠內用電緊急轉換變壓器供電，所幸未造成重大意外。

「目前廠內電腦沒有中『WannaCry』。」核三廠副廠長高起指出，週日全面關閉所有廠內行政電腦網路，今天採逐一檢查方式確認是否中毒，初步未檢出任何電腦受害，明天可望重新啟用對外網路，至於電廠控制中心網路為內部網，不會受到病毒攻擊，不至於影響電廠運作。

此外，15日上午9時許，供應廠內外部電源，影響冷卻系統的345千伏起動變壓器，因下游隔離開關故障，造成起動變壓器跳脫，廠方緊急轉換由161千伏起動變壓器供電，備用的緊急柴油發電機自動起動供電，廠方正積極搶修，評估不影響供電。

高起表示，起動變壓器故障跳脫正由廠內維修中，沒有核能安全顧慮，一號機正常運轉中，至於，二號機5月初歲修時發生控制棒內導管變形事件，原廠西屋公司仍未抵台，廠方希望趕在6月夏季前完成搶修，原訂的5月17日完成大修已經不可能達成。