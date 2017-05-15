葉俊榮警大專題演講 「部長的私房年菜」開場

2017-05-15 23:27

〔記者王冠仁／台北報導〕中央警察大學日前邀請內政部長葉俊榮前往警大，進行5月份專題演講，葉俊榮分享了閒暇時從事手工藝品創作的經驗，並以開放問答的方式和師生互動。

警大指出，葉俊榮當天用生活化的態度來談人生哲學，首先用「部長的私房年菜」影片開場，呈現真實的自己。葉俊榮還說，他就任部長後，需要面臨許多壓力，但他不會因為工作而忘記原本的生活。葉俊榮鼓勵師生不要因為職位改變，而放棄與家人相處時間或自己本身的興趣。

葉俊榮還說，接受自己、認同自己，才是真實的自我，才能展現自信。他勉勵警校學生，無論將來去何處服務，生活要更加堅強並減少抱怨，用心裡原有的善良，去體會周遭面對的人、事、物。

警大說，此次演講採取互動方式，師生提出的問題內容多元，包含生活態度、警察民調、工作與家庭間的平衡、警察勤務問題等；葉俊榮也針對提問的學生致贈紀念品。