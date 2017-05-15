「字在金門牆上」攝影賽 因應人手一機設手機組

金門大膽島上的「島孤人不孤」，是最具感受昔時戰地文化的代表性標語之一。（記者吳正庭攝）

2017-05-15 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局舉辦「字在金門牆上」攝影比賽，即日起至9月8日開始收件，主辦單位為擴大參與，除「相機組」另設「手機組」，兩組首獎分別是12萬元、5萬元，作品必須在2016年1月1日以後拍攝。

縣文化局長呂坤和指出，金門自元、明、清以來，在地區留下的文字之美是難得且珍貴的遺產，無論是閩式建築、華麗洋樓、軍事設施、牌坊、古城牆、宗廟匾額，甚至聚落入口的聚落名稱大字，以雕刻、手寫、或用紅磚排成，都刻畫著金門獨特的歷史脈絡。

呂坤和表示，為鼓勵民眾造訪金門，保留逐漸凋零的牆面文字，祭出總獎金新台幣80萬元，且為順應現代人幾乎人手一機、隨手可拍的便利性，在一般的「相機組」外，增闢「手機組」。是否來自相機的照片，承辦單位強調，可透過照片內建數碼進行鑑定。

縣文化局指出，凡取材自金門各式建築、地道、岩壁、水泥及木頭等，且畫面需同時呈現金門在地人文特色及地景等元素的作品皆可報名，每人參賽作品以5件為限，且須為2016年1月1日以後所拍攝。

「相機組」取40名，前3名獎金分別為12萬元、6萬元及4萬元；「手機組」取23名，前3名獎金為5萬元、3萬元及2萬元。入圍作品參賽者還可角逐網路人氣票選獎，獲按讚數最高的前7名可獲得獎金5000至1萬元不等。

競賽辦法詳見活動官網，或上官方臉書粉絲專頁「金門．牆-字在金門牆上攝影比賽」查詢。若有相關疑問可洽（02）2321-5180#13，字在金門牆上活動小組，江小姐。