| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

台語發音「麥好路」 大溪梅鶴路住戶要求更名

2017-05-15  22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪頭寮的林宅「梅鶴山莊」，是前大溪鎮長林熺達的祖居，也是新北市長朱立倫小時候成長的地方，民國93年登錄歷史建築，由於過去僅有鄰別及地名、沒有路名，外地遊客找尋不易，大溪區公所去年底提報道路命名、大溪區戶政事務所今年初也著手整編為梅鶴路，但因梅鶴路的台語發音類似「麥好路」（不好的意思），經住戶陳情，最快明年更名為頭寮一路。

這條新命名的道路長約2公里，位於大溪頭寮陵寢、慈湖陵寢中間，也是往皇帽山、富田花園農場的道路，針對梅鶴山莊成為熱門觀光景點，遊客尋找不易的問題，梅鶴山莊的林家原提議該路乾脆命名為梅鶴山莊路，相關單位考量路名太長而作罷，經拿掉山莊2字，予以命名為梅鶴路。

福安里長許漢宗表示，里辦公處原本順應民意命名梅鶴路，但今年初戶政單位進行道路整編時，住戶以梅鶴路怪怪的，以台語發音竟變成「麥好路」，就是不好的意思，四處陳情，里辦公處3月底以問卷調查徵詢住戶意見。

由於從復興路一段進入梅鶴山莊一直到路底，另銜接竹篙厝、水中土地公的道路已更名為頭寮路，問卷調查中以頭寮一路、梅鶴路供60戶住戶勾選，結果贊成更名頭寮一路有37戶，有19戶希望維持梅鶴路路名，另4戶不表意見，最後只能少數服從多數。

廣告
  • 桃園市長鄭文燦去年11月走訪梅鶴山莊，探望朱立倫的外婆林李春，一旁為前國代林熺厚。（資料照，記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦去年11月走訪梅鶴山莊，探望朱立倫的外婆林李春，一旁為前國代林熺厚。（資料照，記者李容萍攝）

  • 大溪梅鶴山莊為歷史建築。（資料照，記者李容萍攝）

    大溪梅鶴山莊為歷史建築。（資料照，記者李容萍攝）

  • 桃園市長鄭文燦去年11月走訪梅鶴山莊。（資料照，記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦去年11月走訪梅鶴山莊。（資料照，記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朱立倫 林熺達 梅鶴山莊 梅鶴路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：台語發音「麥好路」 大溪梅鶴路住戶要求更名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.