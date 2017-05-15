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台語發音「麥好路」 大溪梅鶴路住戶要求更名
2017-05-15 22:58
〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪頭寮的林宅「梅鶴山莊」，是前大溪鎮長林熺達的祖居，也是新北市長朱立倫小時候成長的地方，民國93年登錄歷史建築，由於過去僅有鄰別及地名、沒有路名，外地遊客找尋不易，大溪區公所去年底提報道路命名、大溪區戶政事務所今年初也著手整編為梅鶴路，但因梅鶴路的台語發音類似「麥好路」（不好的意思），經住戶陳情，最快明年更名為頭寮一路。
這條新命名的道路長約2公里，位於大溪頭寮陵寢、慈湖陵寢中間，也是往皇帽山、富田花園農場的道路，針對梅鶴山莊成為熱門觀光景點，遊客尋找不易的問題，梅鶴山莊的林家原提議該路乾脆命名為梅鶴山莊路，相關單位考量路名太長而作罷，經拿掉山莊2字，予以命名為梅鶴路。
福安里長許漢宗表示，里辦公處原本順應民意命名梅鶴路，但今年初戶政單位進行道路整編時，住戶以梅鶴路怪怪的，以台語發音竟變成「麥好路」，就是不好的意思，四處陳情，里辦公處3月底以問卷調查徵詢住戶意見。
由於從復興路一段進入梅鶴山莊一直到路底，另銜接竹篙厝、水中土地公的道路已更名為頭寮路，問卷調查中以頭寮一路、梅鶴路供60戶住戶勾選，結果贊成更名頭寮一路有37戶，有19戶希望維持梅鶴路路名，另4戶不表意見，最後只能少數服從多數。
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