相揪來看戲！中壢區親子藝術校園巡演明起登場

相揪來看戲！中壢區親子藝術校園巡演明起巡演。（記者李容萍攝）

2017-05-15 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「中壢區親子藝術校園巡演—童心協壢來看戲」明天起至26日巡迴全區23所國小演出，演出時間均為晚上7點，邀請蘋果劇團、武林文創、敦青舞蹈團、風雅頌古箏樂團、瓶子先生兒童劇團等團體演出。

桃園市長鄭文燦、中壢區長林香美今天出席巡演開幕式表示，此次劇碼由世界冠軍魔術師黃俊傑所率領的瓶子先生兒童劇團帶來《灰熊厲害》，以北極熊的生態危機，傳遞環保教育的觀念；蘋果劇團與敦青舞蹈團、風雅頌古箏樂團合作演出《海克力斯》；蘋果劇團與國家級武術教練任培豪合作演出《動物森林保衛戰》，讓孩子學會防身術學習自保。

鄭文燦說，中壢區人口即將於今年6月突破40萬人，市府規劃明年起，每場經費預算會從現有的10萬元提高至15萬元，讓小朋友可以看到更多好戲。

各國小巡演時間如下：16日富台、興仁、山東，17日新街、龍岡，18日信義、大崙、元生，19日內壢、華勛、中平，23日普仁、中壢、興國，24日林森、新明、中正，25日內定、中原、青埔，26日忠福、自立、芭里。