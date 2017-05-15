桃園市政信箱滿意度9成？ 議員批與民眾感覺不符
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市府研考會今天到市議會工作報告，多位市議員表示，研考會自稱1999市民專線與市政信箱，民眾滿意度高達9成，但實際上卻非如此，許多民眾抱怨陳情後得到的回覆都是千篇一律的制式內容；研考會表示，滿意度是根據民眾陳情後所填寫的問券統計結果，會針對回應不佳部分檢討，並督促相關單位改進。
市議員萬美玲說，有辦法的民眾遇上問題時，會直接打電話給市長求助，問題往往迅速獲得解決，而沒辦法的民眾只能向1999或市政信箱陳情，但卻往往得到制式回應，改的只有陳情人、時間等，這樣的回覆對民眾毫無助益，也不公平；市議員黃婉如說，1999與市政信箱的答覆內容一成不變，都是「感謝您對市政的關心...」，還常常牛頭不對馬嘴，無法解決民眾問題，有些局處甚至對民眾陳情置之不理，市議員徐其萬說，民眾陳情後常常等不到回覆，陳情意見猶如石沉大海。
市議員劉茂群說，研考會說1999與市政信箱的服務滿意度超過9成，與民眾感受落差很大，民眾往往抱怨陳情後，各局處卻都互推皮球，解答也不清不楚；市議員楊朝偉說，研考會應該去了解民眾陳情的原因，並管考各局處落實解決；市議員林志強也說，民眾透過1999或市政信箱陳情，1個月約8千多件，研考會應該針對民眾的陳情意見歸類，然後分析原因，並要求各局處落實處理。
研考會代理主委邱俊銘說，根據民眾陳情時所填寫的滿意度問券調查，確實有9成6的民眾感到滿意，對於處理情形也有8成以上感到滿意，研考會對於陳情意見答覆也隨時檢討，去年總共發現700多封回應不佳，也發現有局處承辦人對民眾陳情並未積極處理、敷衍了事，除依規定懲處，也要求相關局處改進。
他說，市政信箱也不斷改良，新版市政信箱網頁採符合各款手機使用介面方式設計，民眾連上網頁即可使用，不用另行下載APP，整合市容查報等各陳情系統，並結合GIS地理資訊系統，可自動定位以及自動分案，改善過去人工分文情形，提升行政效率，加快解決民眾問題，同時提供陳情知識及即時開放案件動態，讓民眾在陳情時即可了解相關問題是否已重複反映。
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標題：桃園市政信箱滿意度9成？ 議員批與民眾感覺不符
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