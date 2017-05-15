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全台特別地名第2名 里長不怕「芝芭里」羞答答

2017-05-15  22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣不少地名、路名因諧音有趣，像「永保安康」、「追分成功」而爆紅，但也有因諧音不雅、不吉利被要求更名的，不過，所謂「福地福人居」，地名、路名好不好？其實只能各自解讀。

桃園市中壢區「芝芭里」因台語諧音近似罵人的話而聲名遠播，曾獲2010年雅虎網路「台灣特別地名大票選」第2名（第1名為「市政北七路」），地方早年曾有人出門不敢講自己住那一里，甚至不好意思對外介紹自己的家鄉，還有人在里民大會建議更改里名。

不過，現任芝芭里長黃連應說，芝芭里里名並不是為了罵人而取名，「芝芭」兩字源自由平埔族語直接音譯而來，芝芭里地名的諧音聽起來雖不雅，但卻出了不少政治人物，包括已故桃園縣長劉邦友、現任桃園市議會議長邱奕勝、改制前的中壢鎮長劉家興、邱垂周等人都是地方政壇重量級人士，里民都相信這是風水好的關係。

黃連應還說，他和許多里民現在出門更以芝芭里自豪，因為里內位處青埔特區配合土地徵收的緣故，現在可能是全台最多億萬富翁的村里。

中壢區被視為怪路名的，另有青埔特區的青昇路，路名諧音類似「輕生路」，之前有建商在青昇路、高鐵北路一帶推出建案時，就爭取以高鐵北路為鄰路地址，擔心青昇路的諧音不吉利；對此，中壢區長林香美澄清，青昇路名取自路口建廟30年、供奉青埔王公的青昇宮，地方多數人堅認沿用此名會獲得神明庇佑。

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  • 中壢區芝芭里曾當選全台特別地名第2名。（記者李容萍攝）

    中壢區芝芭里曾當選全台特別地名第2名。（記者李容萍攝）

  • 全台特別地名第2名，里長黃連應自豪「芝芭里」現在住的可是有錢大地主。（記者李容萍攝）

    全台特別地名第2名，里長黃連應自豪「芝芭里」現在住的可是有錢大地主。（記者李容萍攝）

  • 這個路名，你怎麼看？（記者李容萍攝）

    這個路名，你怎麼看？（記者李容萍攝）

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