勒索病毒肆虐 桃園市政府關閉漏洞服務埠

2017-05-15 23:17

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市府研考會今天到市議會工作報告，多位市議員針對「WannaCry」電腦勒索病毒，關心市府是否做好因應措施，研考會表示，今天上班前即已關閉閉45PORT與139PORT等有問題的服務埠，並遵照中央資安辦公室指示，隨時保持作業系統更新、修補，並做好資料備份。

研考會代主委邱俊銘表示，市府包含13區公所在內，共有2萬多個使用者，配合行政院政策，本來就持續辦理相關資訊安全作業，作業系統也都有定期更新、修補，並做好資料備份，至於Windows XP、Windows Server 2003也因一年多前通知後續不再進行支援，陸續汰換。

他說，除關閉有問題的服務埠，也通知所有同仁今天上班開電腦時，先不要連接網路，務必先確認漏洞有修補、作業系統有更新，也提醒不要點來源不明網址，目前各局處公務電腦都沒有受害情形。