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網路攻擊頻傳 專家：「衛生習慣」不佳易成目標

2017-05-15  22:14

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於勒索軟體全球蔓延、金融攻擊事件頻傳，金融機構因此付出的代價也不斷提高，資安專家今日提醒，不愛更新的使用者，如同「衛生習慣」不佳，愈容易遭到攻擊，特別是台灣金融科技愈來愈普及，呼籲消費者勿使用過時軟體，也需定期更新。

WannaCry（想哭）電腦勒索病毒肆虐全球，積極發展行動支付的金融業者也繃緊神經，正好金融研訓院今日舉行「前瞻金融科技監理與資訊安全論壇」，探討網路攻擊頻傳下，金融科技風險趨勢與金融安全防護應對之道。

與會的中華民國電腦稽核協會理事長張紹斌指出，過去為了避免金融風暴、脫序行為，主管機關對金融業採取高度管制，但他預期，為來這樣的高度管制，恐將逐步拓展到資訊產業。

受邀發表演講的Akamai日本暨亞太地區安全部門技術長Michael Smith指出，包括台灣在內的許多國家積極發展金融科技，各種連網的電子裝置愈來愈多，人們可將銀行業務隨身帶著走，卻也把個人及企業安全曝露於威脅之中。

Michael Smith表示，根據統計，到2020年，全球將有高達500億台的各類型電子裝置，這些裝置都裝載了大量的數據，許多甚至有感應器能自行收集數據，網路駭客越來越聰明，任何電子裝置都可能被攻擊。

Michael Smith指出，資安最大的問題，在於資安是一種生態系，其中涉及包括生產裝置的製造商、消費者、網路服務供應商在內的生態系，每個環節都有該負起的責任。

但為何台灣在各類攻擊中，似乎容易成為下手、攻擊的對象？Michael Smith分析，台灣是IT設備、裝置的製造地，只要攻破一個設備，其他一併攻破，才會因此這麼嚴重。

其次，他提醒，許多使用者更新的「衛生習慣」不佳，很多使用者到現在還用WinXP，根據他的觀察，不少網咖、盜版軟體使用者目前還在用XP，而不少嚴重受災戶，則是沒有即時更新，這就如同沒有養成每天刷牙的衛生習慣。

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  • Akamai日本暨亞太地區安全部門技術長 Michael Smith。（記者李靚慧攝）

    Akamai日本暨亞太地區安全部門技術長 Michael Smith。（記者李靚慧攝）

  • Michael Smith分析，台灣是IT設備、裝置的製造地，只要攻破一個設備，其他一併攻破，才會因此這麼嚴重。（記者李靚慧攝）

    Michael Smith分析，台灣是IT設備、裝置的製造地，只要攻破一個設備，其他一併攻破，才會因此這麼嚴重。（記者李靚慧攝）

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