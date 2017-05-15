基隆蚵殼港14里 恭迎關渡媽祖遶境

基隆蚵殼港14里迎媽祖活動，信眾看到神轎車經過，立即趨前換香，祈求庇佑平安。（記者俞肇福攝）

2017-05-15 21:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆蚵殼港14里（西定河沿岸）恭迎關渡媽祖遶境活動15日登場，基隆市長林右昌、議長宋瑋莉、議員陳志成、安樂區長駱文章、中山區長鄭錦濃雨里長陪同遶境，祈求國泰民安；沿途許多商家擺設香案，信眾爭相趨前與神轎換香，祈求媽祖庇佑闔家平安。

耆老傳聞，台灣北部曾經發生瘟疫，「關渡二媽」所經之處，境內瘟疫消失，各地區因此爭相向廟方爭取安排關渡二媽出巡遶境保佑平安，這就是各庄頭輪番「迎媽祖」的由來；昔時，基隆由農曆4月10日從大武崙開始迎媽祖，之後1天1個地區，輪到「蚵殼港」地區就是農曆的4月20日，就這樣每年農曆4月20日蚵殼港14里迎媽祖遶境，成為地方一大盛事。

蚵殼港14里迎媽祖活動，遶境範圍涵蓋安樂區10個里、中山區4個里，遶境隊伍上山頭下山坡，走過熱鬧商業區，穿梭大街小巷內；雖然天氣悶熱，參與的信眾們卻無一叫苦，只為虔誠表達對媽祖的感謝。

蚵殼港14里迎媽祖遶境隊伍，在中山區、安樂區遶境後，最後關渡媽祖在慈雲寺駐駕休息，16日返回台北關渡。