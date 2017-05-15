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局部大雨下對地方 石門水庫4小時進帳150萬噸

2017-05-15  21:19

〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局今天下午4時55分發布豪雨特報，包括桃園以北、花蓮、南投、高雄地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；果然，桃園山區包含復興、大溪、龍潭一帶都下起一陣一陣局部大雨，水利署北區水資源局統計石門水庫集水區截至晚上8時降雨量27.6毫米，預估有150萬噸的水入庫。

而截至今晚8時，石門水庫大壩水位236.38公尺，蓄水量1億3530萬噸，蓄水率67.2%，目前水情燈號仍為水情稍緊的綠燈。

水利署副署長王藝峰表示，中央氣象局預測還會再持續下雨，且目前石門水庫已經進入汛期了，不過，這波梅雨仍較之前評估來的弱，石門水庫的缺水危機能否解除，仍得等5月底、6月初所降下的雨量再做進一步評估。

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  • 局部大雨下在這裡，石門水庫4小時進帳150萬噸。（記者李容萍攝）

    局部大雨下在這裡，石門水庫4小時進帳150萬噸。（記者李容萍攝）

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