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今夜起各地嚴防大雨 明晚雨勢趨緩後天放晴

今天入夜到明天，全台各地都會有較強的雨勢，甚至會有豪雨發生的可能，並伴隨雷擊與強陣風。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-15  21:31

〔即時新聞／綜合報導〕受到華南鋒面主結構影響，今天入夜到明（16）天，全台天氣不穩，各地都會有較強的雨勢，甚至會有豪雨發生的可能，並伴隨雷擊與強陣風，一直到明天晚上，雨勢才會減緩，提醒外出時尤其要注意安全，並隨時留意最新的天氣警特報。

中央氣象局預報，明天全台各地包括外島，都有高降雨機率，機率都在70%以上。受到來自華南的鋒面影響，強對流從台灣海峽移入，帶來雷雨，有局部大雨或豪雨發生的可能，山區應小心落石坍方等災害。

天氣風險網站指出，週二晚上水氣遠離雨勢減緩，受到鋒面北方高壓的影響，週三的天氣將會不錯，不過中南部以及東部，容易有午後陣雨，天氣會較為不穩定。

溫度的部分，由於受到雲量增多與降雨的關係，明天各地高溫顯著降低，其中北部高溫與今天相比落差達8度，高溫為24度，氣溫落差大應當留意保暖。中南部以及東部高溫則為25到30度。

紫外線的部分，明天由於雲雨密布，全台紫外線指數為4到7的中高量級。

空氣品質的部分，明天竹苗、東部以及澎湖為良好，其他地區為普通。

明天北部高溫與今天相比落差達8度，高溫為24度，中南部以及東部高溫則為25到30度。（圖擷取自中央氣象局）

明天雲雨密布，全台紫外線指數為4到7的中高量級。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質的部分，明天竹苗、東部以及澎湖為良好，其他地區為普通。（圖擷取自環境保護署）

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