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高雄縣市合併後福利設施 原縣6年暴增154處

2017-05-15  21:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄縣市於99年底合併，曾任社會局長的市長陳菊，積極拓展原縣的福利設施，從100年統計至105年底，高雄在6年內共新增249處福利設施，其中原縣就佔了154處，比原市的95處，還多59處，讓偏鄉居民更容易取得社福資源。

社會局統計，合併初期，高雄福利設施共429處，目前已有678處，增加249處，其類型包括老人社區照顧據點、日照與日托中心、實物銀行、育兒資源中心、社福中心、新住民中心及身障據點等等。

副局長葉玉如強調，高雄65五歲以上老年人口已佔總人口將近14%，因應「高齡化社會」成為首要目標，單是老人福利類的設施就增加100處為最多，其中原縣佔了73處，讓偏鄉長輩方便利用。

葉玉如指出，老福類設施以「社區照顧據點」最多，透過舉辦學習課程、體適能活動、共餐、協助長輩當志工關懷慰問獨居或亞健康長輩等等，都能促進長輩健康並延緩老化。

然後就是配合中央「一區一日照」政策，逐步落實各行政區都有日間照顧中心的目標，讓有失能、失智的家人獲得充分照顧。

增加第二多的福利設施為社會救助類，多達55處，其中原縣增加35處，比原市的20處還多，主要是設立「實物銀行」發放據點，讓偏鄉的弱勢家庭就近取得資源，不必舟車勞頓到市區。

兒少福利類設施主要為育兒資源中心，原縣與原市分配均衡，各增加27處，盼能刺激生育率，緩解少子化問題。

葉玉如強調，鳳山區人口已破35萬，亟需多功能的福利設施，市府排除萬難，在五甲覓得土地，興建全新的「五甲社會福利服務館」，內有日照中心等等兼容老幼的資源，提醒民眾善加利用。

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  • 高雄市長陳菊曾任社會局長，她積極拓展原縣的福利設施，讓偏鄉居民更容易取得社福資源。圖為陳菊為鳳山區A級社區整合服務中心長期照顧標章揭牌致詞。（記者洪定宏攝）

    高雄市長陳菊曾任社會局長，她積極拓展原縣的福利設施，讓偏鄉居民更容易取得社福資源。圖為陳菊為鳳山區A級社區整合服務中心長期照顧標章揭牌致詞。（記者洪定宏攝）

  • 高雄合併後福利設施，原縣6年暴增154處，讓偏鄉居民更容易取得社福資源。（記者洪定宏攝）

    高雄合併後福利設施，原縣6年暴增154處，讓偏鄉居民更容易取得社福資源。（記者洪定宏攝）

  • 大寮區中庄社區發展協會在大寮老人活動中心，舉辦社區照顧關懷據點的長輩作品展示。（記者洪定宏攝）

    大寮區中庄社區發展協會在大寮老人活動中心，舉辦社區照顧關懷據點的長輩作品展示。（記者洪定宏攝）

  • 五甲社會福利服務館中的日照中心長輩用餐情形。（記者洪定宏攝）

    五甲社會福利服務館中的日照中心長輩用餐情形。（記者洪定宏攝）

  • 五甲社會福利服務館日照中心的餐點。（記者洪定宏攝）

    五甲社會福利服務館日照中心的餐點。（記者洪定宏攝）

  • 五甲社會福利服務館為多功能福利設施，社會局希望居民善加利用。（記者洪定宏攝）

    五甲社會福利服務館為多功能福利設施，社會局希望居民善加利用。（記者洪定宏攝）

  • 甲仙社福中心為長輩舉辦慶元宵活動。（記者洪定宏攝）

    甲仙社福中心為長輩舉辦慶元宵活動。（記者洪定宏攝）

  • 甲仙社會福利服務中心也提供災民緊急安置服務。（記者洪定宏攝）

    甲仙社會福利服務中心也提供災民緊急安置服務。（記者洪定宏攝）

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