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竹縣議員舉他山之石 揶揄縣府便宜外僑學校

2017-05-15  22:35

［記者黃美珠／新竹報導］民國黨籍縣議員邱靖雅今天總質詢一改過去砲火猛攻法，改採他山之石揶揄縣府，舉嘉義縣對無照偷跑新建大樓的上市公司兆赫電子，於獲報第2天就罰20萬，對照新竹縣處理也無照偷跑的亞太美國學校連罰5次制止施工無效，外加依建築法開罰等，歹戲拖棚2個月共罰不到100萬元，直指縣府對這個外僑學校的禮遇，就連檢調也非常「感興趣」，無異變相鼓勵所有在竹縣要動工的業者都能比照辦理。

新竹縣政府表示，他們一切依法行政，該罰的就罰，沒有對誰特別禮遇。

縣府工務處處長羅昌傑答詢說，他們並不了解邱靖雅所說的嘉義縣個案，或可請邱靖雅提供參考。不過縣府依照建築法的相關規定，已對亞太美國學校從重罰了30多萬。

地政處副處長古瓊漢說，針對邱靖雅質疑該處發文制止該校施工的函文沒有「限期」的期限等。事實上他們是以「即刻」停工的字眼做要求。所以只要沒有「即刻」停工，該處1次就罰10萬元，已經連罰了5次。

另外有關該校沒有建照就偷跑施工的行為是否涉及應該終止契約？該處認為外僑學校的作為是1種程序違規，有限期改善的機會。而該校在4月完成了都市計畫的審議、取得建照、且申報開工後，整個程序已經符合要求了。違規部分就依契約規定給予懲罰性的違約金，並依照建築法規定給予罰鍰。

縣議員邱靖雅說，她在今年2月底就接到民眾陳情，不滿亞太美國學校沒有建照就偷跑施工，縣府卻直到4月25日發出建照的時候才裁罰。

反觀嘉義縣政府去年8月14日接到民眾陳情，16日就依建築法25條未經許可先動工的規定加重裁罰開出20萬的罰鍰。且在15日當天，嘉義縣政府就發文給兆赫電子及其營造公司，迫使兆赫電子停工且召開說明會。

她說，明明都是同1個中華民國，為什麼新竹縣這麼「有趣」，讓她忍不住對新竹縣政府對亞太美國學校所有事情的處理方式都特別有興趣。因為別人可以2天就開罰，新竹縣政府卻說拿不出什麼方法可以罰，只好先用該校破壞人行道罰3萬元，拖了2個月罰不到100萬。

她還爆料，不只她對縣府處理這個學校的方式感興趣，就是調查員也很感興趣，但是調閱相關公文竟然不全，有些資料被抽掉，調查員還得退而求其次找她幫忙，讓她更覺得「有趣」。

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  • 民國黨新竹縣議員邱靖雅（螢幕上左、背對鏡頭者）質問縣府工務處長羅昌傑，針對亞太美國學校沒有建照就偷跑施工的行為，2個月後縣府到底開罰多少？（記者黃美珠攝）

    民國黨新竹縣議員邱靖雅（螢幕上左、背對鏡頭者）質問縣府工務處長羅昌傑，針對亞太美國學校沒有建照就偷跑施工的行為，2個月後縣府到底開罰多少？（記者黃美珠攝）

  • 民國黨新竹縣議員邱靖雅（左）質問縣府工務處長羅昌傑，針對亞太美國學校沒有建照就偷跑施工的行為，2個月後縣府到底開罰多少？（記者黃美珠攝）

    民國黨新竹縣議員邱靖雅（左）質問縣府工務處長羅昌傑，針對亞太美國學校沒有建照就偷跑施工的行為，2個月後縣府到底開罰多少？（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣政府地政處副處長古瓊漢（右）面對民國黨議員邱靖雅（左）逼問跟亞太美國學校有無終止契約的可能，他答說，縣府認定該校沒有建照偷跑施工只是程序違規，有限期改善的機會。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府地政處副處長古瓊漢（右）面對民國黨議員邱靖雅（左）逼問跟亞太美國學校有無終止契約的可能，他答說，縣府認定該校沒有建照偷跑施工只是程序違規，有限期改善的機會。（記者黃美珠攝）

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