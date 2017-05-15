不爽立院亂象 館長怒嗆：我一個打百位立委！

2017-05-15 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設條例草案」今天初審通過，不過過程還是亂成一團，針對立院亂象，網路紅人「館長」陳之漢也看不下去了，日前他開直播怒嗆，「立院開會靠打架，大家不如把票投給館長，如果館長進到立院去，一個人追著百位立委跑，誰吃一拳都會受不了！」

陳之漢日前開直播提到最近立院審預算情形，他感嘆「如果今天立院開會審我們國家的預算，竟然是用打架的方式，下一屆大家投我就好了。」他補充，「真的太浪費了，館長應該去選才對啊，原來審預算要用打的，那我去一定過的啊。」

他還向朝野立委嗆聲，聲稱要以一擋百，「你就看館長沿路追著，一個人追著一百個人跑，我保證你如果被我一拳夯到，絕對爽到不要不要的。」

針對陳之漢挑戰，杯葛前瞻最激烈的國民黨總召廖國棟僅表示，願意和館長聊聊，但沒有正面迎戰；至於綠委蔡易餘則強調，立院不是打架的地方，館長一定是誤會了。