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勒索病毒肆虐 資策會：定期更新、備份

勒索病毒WannaCry全球肆虐，小從個人，大至機關團體，紛紛傳出災情。（美聯社）

2017-05-15  20:44

〔記者吳柏緯／台北報導〕勒索病毒WannaCry全球肆虐，小從個人，大至機關團體，紛紛傳出災情。微軟安全報告指出，可能是WannaCryptor病毒之變種。資策會資安所呼籲，平時務必提高警覺、定期更新，並養成資料備份的好習慣，如果不幸遭受攻擊，最好不要開啟防毒軟體硬碰硬，尋求專業人士處理，才是正確的應對方法。

WannaCry從本月12日爆發至今，已經影響全球至少150個國家、超過20萬部電腦受害，雖然世界各地的資訊專家都設法想要找出防堵的方式，但是防不勝防。防毒軟體公司更指出，病毒已經變種，未來的防禦工作恐更加複雜。

為了避免發生大規模中毒事件，資策會呼籲，務必確實更新作業系統，Windows 7以上的用戶，也要隨時更新作業系統和軟體，透過「隨時保持最新安全的更新」，降低病毒感染的威脅。

如果電腦遭WannaCry攻擊，不少人會選擇付錢了事，不過資策會強調，為了不助長此風，建議不該選擇付贖金，因為駭客若知道你有能力付贖金，未來再被勒索的可能性很高，且即便付了贖金，也不能保證駭客會履約。

那麼如何確認自己的電腦是否為最新版本呢？民眾可檢查個人電腦，是否已更新至微軟在20170314釋出的3月份安全性更新，並持續在未來進行定期更新，以確保降低可能的風險。若不幸發生事件，應即時通報。

資策會提醒，平時針對個人電腦、手機的資訊安全防護，也應提高警覺，儘量不要點選來路不明的連結，或開啟可疑的附件檔案。為確保個人資訊安全，民眾一定要定期備份資料，即時更新作業系統，或不定時進行電腦檢測。目前資策會也已建置「資安社群網路威脅分析服務」，提供最新資安議題，多一分警覺防護，降低遭受病毒攻擊的威脅。

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