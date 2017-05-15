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學生上課途中掉「活螃蟹」 總務處：快來認領啊...

高雄一名同學在上課途中掉了一隻「活螃蟹」，超莫名的遺失物讓大批網友笑翻。圖為示意圖。（資料照，記者陳韋宗攝）

2017-05-15  23:30

〔即時新聞／綜合報導〕一名劉姓網友在臉書社團《爆料公社》貼出某所高雄學校電視螢幕以斗大的字體寫著：「今天早上搭彌陀-重愛線的同學，有遺失一隻活螃蟹請至總務處認領」，超莫名的遺失物讓網友們笑翻。

人在慌忙、粗心的時候掉手機、錢包、鑰匙等等都不稀奇，但卻有一名在高雄的同學上學途中「掉了一隻活螃蟹」，有網友猜想或許是某家商餐飲科的小朋友掉的，還搞笑詢問：「請問你掉的是金螃蟹還是銀螃蟹？」

不少網友被這個遺失物笑歪，紛紛留言：「燈管反光還幫忙畫重點」、「就搭彌陀線了，活螃蟹當然是放生的啊～」、「能是后里蟹XD！？」、「該認領午餐了囉」、「防80的，秘密武器」、「活螃蟹是怎樣啦XD」。

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  • 該所學校的總務處還在電視發起尋人，要螃蟹的主人趕快去認領。（圖擷自爆料公社）

    該所學校的總務處還在電視發起尋人，要螃蟹的主人趕快去認領。（圖擷自爆料公社）

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