棄法律專長逐夢 七年級生開店教烘焙

2017-05-15 23:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕74年次的林楣容大學時期對烘焙產生興趣，法律系畢業後，在公部門工作3年多，偶然參觀台中1家DIY烘焙坊，讓她毅然放棄穩定生活，追尋夢想，去年8月落腳板橋，開店教人做烘焙，起初營收虧損，如今步上軌道，林楣容鼓勵年輕人勇敢追夢，希望透過教學，讓不曾接觸烘焙的民眾，也能親手做出美味成品，找到自信。

林楣容說，大學就讀法律系，因課業繁忙，閒暇之餘開發烘焙興趣，常買食材在家動手做，畢業後進入漁業署工作，研究法規。某次到台中遊玩，參觀1家開放DIY的烘焙，但她認為食材、器具及服務，都還有精進空間，因此啟發開店念頭。

開店需要資金，林楣容表示，某年春節，她和表弟在迪化街合租1間店面賣花生，短短不到1個月時間，就賺到創業基金。有了這筆資金，去年4月她辦理離職手續，並租下鄰近新板特區的店面，等到裝潢告一段落，才告知父母親開店訊息。

「父母親聽到時，非常傻眼，還說是小孩扮家家酒。」林楣容說，剛開始幾個月，店內人事成本開銷大，處於虧損狀態，直到今年步上軌道，營收才慢慢打平，逐漸獲得父母親認同。

林楣容說，她的烘焙坊透過影片教學示範，一步步帶領民眾做蛋糕、餅乾，不懂的地方有小幫手從旁協助，連不曾接觸烘焙的人，也不用擔心，只要按照步驟，一定能做出成品，成為節日送禮的最佳選擇。

林楣容認為，這一代小孩很幸福，年輕人應趁沒有家庭、孩子的時候，勇敢追夢，就算失敗人生的路還很長，但沒有試過，永遠不知道問題出在哪，解決難關就像「打怪」一樣，會獲得滿滿成就感。