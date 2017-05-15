新住民幫助新住民 台南官田烘焙工作坊助學手藝、就業

2017-05-15 23:08

〔記者楊金城／台南報導〕47歲中國新住民王鳳玲在官田二鎮社區經營烘焙工作坊，生意不錯，她不僅提供餐點給弱勢課輔班學童，還幫助新住民學習烘焙手藝，雇用6位新住民，工作坊像個小型聯合國，感情如姊妹般親密。

上月，王鳳玲前進高雄小港又開了家烘焙坊新店，王鳳玲感謝來台後受到許多幫助，現在能回饋社會，真的很歡喜，她說：「創造回饋社會的價值，是她不斷進修與成長的動力」。

移民署台南市第二服務站今特地到官田訪視王鳳玲和烘焙坊，給予加油鼓勵。服務站主任陳泗村稱讚她是「新住民界的吳寶春」，鼓勵更多新住民勇於開創「新」人生。

嫁來台灣12年的王鳳玲，本身是廣東人，對吃、尤其是麵食從小就喜愛，來台後接受職訓，至今考取中餐乙級、烘焙丙級等8張證照，參加多項美食、烘焙比賽成績優異，獲勞動部職訓中心、台南西餐職業工會、社區大學等聘為餐飲講師。

10年前，王鳳玲在官田二鎮開設烘焙工作坊，製作的精緻西點或中式米食如碗粿、麻花捲、手工餅乾打出名號，常常一出爐就被搶購一空，生意愈做愈好。

因訂單應接不暇，王鳳玲雇用中國、印尼和越南姊妹們，也不藏私，教她們學習烘焙手藝，即使現在高雄開店了，王鳳玲說，不忘初衷，回饋社會，新住民幫助新住民，二鎮的烘焙坊不會關門。