桃園市圖總館規劃案簽約 日設計師送不倒翁祈願
［記者陳昀／桃園報導］桃園市立圖書館新建總館的規劃設計計監造案定案，桃園市長鄭文燦今天與在競圖中奪冠的建築師郭自強及日本「梓設計株式會社」社長杉谷文彥簽約，杉谷文彥從日本帶來達摩不倒翁，依照習俗先讓鄭文燦為其中一眼點睛，祈願工程順利，待落成後再為另一眼點睛，象徵圓滿。
鄭文燦指出，市府將成立市立圖書總館新建工程的協調小組，確保設計、發包過程順利，預計明年初完成設計後動工、110年前完工。杉谷文彥表示，這次設計案為其首次在台灣展開的工作，希望能完成一座令人感動、有勇氣的建築，也會和郭自強的團隊攜手合作，展現最先進的建築技術。
桃園市立圖書總館選址於桃園藝文特區，與展演中心相互輝映，旁邊是捷運綠線G11站，基地面積5萬1600平方公尺，規劃地下2層、地上8層建築物，總樓地板面積約4萬6000平方公尺，工程總預算約23億元，主體工程發包工程費約18億2000萬元。
鄭文燦表示，「梓設計株式會社」為日本2020東京奧運主場館設計團隊之一，也設計過許多機場、運動場及文化設施，經驗非常豐富，是日本設計界的重要品牌。桃園市立圖書總館以「生命樹」為設計概念，是一棟會呼吸、充滿環保和綠意的綠建築；「生命樹」的設計概念分為5大要素：第一，「知識螺旋」，如螺旋般盤旋而上、與環境共生共融和諧的概念；第二，「圓錐狀環保節能通風採光井」，具有良好的通風排氣及環保節能作用；第三，「綠色螺旋」，以大屋簷、植栽打造建築物外觀，並與展演中心的外觀相互呼應；第四，「環保外皮」，以木紋Low-E複層式玻璃阻絕熱島效應的影響，讓市民享有良好閱讀環境；第五，「書架耐震壁」，讓書架有如被群樹環抱般安全。
他說，圖書總館採複合式設計，有典藏、教育功能，也會設置餐廳、文創商場和電影院，是新型態的圖書館，可增加桃園藝文特區文化、休閒等功能。
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