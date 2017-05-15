三鶯新增2大型室內體育設施 明年啟用

2017-05-15 22:02

〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯地區發展熱絡，新北市府規劃興建「三鶯國民運動中心」與「鶯歌運動公園」，兩座大型室內體育設施，將於107年陸續啟用，提供居民享有國際級運動環境水準。

三鶯國民運動中心坐落於三峽區文化路上，為地上5層、地下1層建物，外型以魔術方塊作為設計理念，藉由繽紛色塊，形塑出韻律感，內部規劃室內綜合球場、游泳池、烤箱室、體適能中心、桌球室、韻律教室、壁球室等，另設置角力及柔道練習場，讓當地中小學發展體育特色，周邊也有小型公園及槌球場，並於地下一層規劃76部汽車位、64輛機車位，另設置56部汽車及42輛機車室外停車場，除提供運動民眾使用，也能協助紓解老街停車需求，總面積達三千坪，總經費為4億9500萬元。

鶯歌運動公園位於三鶯新生地，配合當地丘陵地形，建築外觀採圓弧曲線型，宛如一座白色小巨蛋，一樓將設置飛輪教室、體適能中心、社區教室，2樓將設置籃球、排球、羽球綜合球場及環場跑道，全場架設遮雨屋頂，讓喜愛在戶外跑步的民眾，即使下雨天也能暢快運動，建物與周邊環河自行車道連結，提供自行車友更多元的運動選擇，總面積約2600坪，總經費為1億5千萬元。

新工處長詹榮鋒指出，三鶯國民運動中心施工過程中將保留現有卅棵植栽，並採用對環境影響最低建材，未來將積極爭取銀級以上綠建築標章。

市長朱立倫今天到兩座工地視察，要求團隊加速施工，鶯歌運動公園應於明年農曆年前展開試營運，三鶯國民運動中心應於九月底試營運。朱立倫說，明年全新北將有12座國民運動中心，成為全台擁有最健全運動場館的都市。

議員蘇有仁指出，三鶯地區缺乏大型室內體育設施，兩座場館均是居民引頸期盼的建設，尤其運動公園與三鶯之心、龍窯橋等景觀相近，預料將可為鶯歌增加觀光效益。