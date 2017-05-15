淡海新市一路二段開不開？ 城鄉局：無急迫性

2017-05-15 21:36

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海新市鎮有新市一路一段、三段，中間二段預定地為農業區，尚未徵收、尚未開通，主因在於私人地主訴求農業區全區整體開發，而非僅讓市府取得道路用地。該案討論多年，城鄉局日前委託顧問公司所做的評估報告則已有結論：「現階段道路開闢的急迫性低」、「現階段缺乏強烈公共利益需求而需採區段徵收或一般徵收的必要性」；簡而言之，新市一路二段現階段不會開了。

根據新北市政府城鄉局資料，該區農業區總面積為11.69公頃；若僅取道路用地，面積則為1.32公頃。新北市政府城鄉局都市計畫科正工程司劉顯宗指出，農業區若要變更，根據相關法規是適用於區段徵收，然其在開闢新市一路二段上的公益性和必要性較低；依據評估報告，該區相接的整體路網可支撐現在的交通量，有多條道路可以使用，開闢道路沒有急迫性；上次淡水地區都市計畫通盤檢討是在民國100年發布，法規上是5年可檢討一次，然現階段並沒有編列預算在明年執行檢討作業的規劃。

新北市議員鄭宇恩長期追蹤該案。鄭宇恩指出，在評估報告中有提到，目前該片農業區有完整植被原生林，具有隔離綠帶功能，建議可以保留以配置公園用地或綠地用地；由於地方居民對新市一路二段的開通也有盼望；期待市府在接下來的推動上，可以做出兼顧綠地保留和道路開發上的考量。