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愛心總舖師率康寧學生 義煮助寒士
2017-05-15 21:44
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「愛心總舖師」蔡瑞成繼日前受邀赴日本大阪教會為街友義煮後，今天再度率領康寧大學餐飲管理學系的大一學生到人安基金會平安站愛心義煮，製作創意粽子和寒士分享，提早為寒士們過端午節。
蔡瑞成表示，這次的義煮，學生們熱情贊助這次活動的食材，並共同認捐端午活動費用，呼籲社會大眾一起共襄盛舉，讓寒士們感受社會的溫暖。
平安站長黃坤吉表示，端午佳節是闔家團聚、共享天倫的日子，而流浪街頭、無家可歸的遊子及為守護幼子而努力奮鬥的單親媽媽，更需要社會給予溫暖。人安基金會台南平安站預計於5月23日在華興振興里聯合活動中心辦理「寒士慶端午」活動，邀請230名寒士參加，透過義診、義剪、物資發放，幫助寒士重新回歸正常生活。很感謝愛心總舖師及年輕學子出錢出力，也希望社會各界共襄盛舉，愛心專線：06-2363811。
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