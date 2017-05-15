足感心吔！ 西螺農會黃金粽開賣不漲價

熱騰騰的西螺農會黃金粽，讓人垂涎。（記者廖淑玲攝）

2017-05-15 21:03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不漲價，西螺農會用黃金米加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材包的黃金粽，今天起開賣，第一天500個銷售一空，歡迎大家預訂。

西螺鎮農會為了加強稻米的銷售量，開發黃金米粽，黃金米與糯米比例為7比3，減少糯米量，用高營養的黃金米取代，內餡豐富又不容易脹氣，除了美味可口尤其注重養生，往年每顆賣30元，去年起調降為25元，今年即使花生等價格攀升仍堅持不漲價，回饋給消費者。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，端午節前開賣黃金粽，用農會與農民契作的黃金米加上糯米及豐富內餡，不僅容易消化且使用花生、豬肉及蝦米等古早味餡料，吃得到媽媽的味道。

西螺農會秘書沈培昇表示，黃金米粽的米採用台農76號「黃金米」，混合3成糯米增添粽子的黏稠度，內餡包的五花肉是以西螺農會醬油醃製一天，再加上香菇、花生、蝦米等食材，口感十足，「有點黏又不會太黏」，讓人食指大動。

沈培昇說，黃金米每公斤170元，糯米約40元，今年花生受天候影響價格一樣「貴森森」，但農會不惜成本堅持不漲價，為了推廣黃金米，讓大家吃得健康又安心，賠錢也值得。