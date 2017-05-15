| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

足感心吔！ 西螺農會黃金粽開賣不漲價

熱騰騰的西螺農會黃金粽，讓人垂涎。（記者廖淑玲攝）

2017-05-15  21:03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不漲價，西螺農會用黃金米加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材包的黃金粽，今天起開賣，第一天500個銷售一空，歡迎大家預訂。

西螺鎮農會為了加強稻米的銷售量，開發黃金米粽，黃金米與糯米比例為7比3，減少糯米量，用高營養的黃金米取代，內餡豐富又不容易脹氣，除了美味可口尤其注重養生，往年每顆賣30元，去年起調降為25元，今年即使花生等價格攀升仍堅持不漲價，回饋給消費者。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，端午節前開賣黃金粽，用農會與農民契作的黃金米加上糯米及豐富內餡，不僅容易消化且使用花生、豬肉及蝦米等古早味餡料，吃得到媽媽的味道。

西螺農會秘書沈培昇表示，黃金米粽的米採用台農76號「黃金米」，混合3成糯米增添粽子的黏稠度，內餡包的五花肉是以西螺農會醬油醃製一天，再加上香菇、花生、蝦米等食材，口感十足，「有點黏又不會太黏」，讓人食指大動。

沈培昇說，黃金米每公斤170元，糯米約40元，今年花生受天候影響價格一樣「貴森森」，但農會不惜成本堅持不漲價，為了推廣黃金米，讓大家吃得健康又安心，賠錢也值得。

廣告
  • 西螺農會黃金粽搭配西螺農會醬油堪稱絕配。（記者廖淑玲攝）

    西螺農會黃金粽搭配西螺農會醬油堪稱絕配。（記者廖淑玲攝）

  • 西螺農會黃金粽開賣不漲價。（記者廖淑玲攝）

    西螺農會黃金粽開賣不漲價。（記者廖淑玲攝）

  • 西螺鎮農會總幹事廖錦富（右）與秘書沈培昇（左）大力推廣黃金米粽。（記者廖淑玲攝）

    西螺鎮農會總幹事廖錦富（右）與秘書沈培昇（左）大力推廣黃金米粽。（記者廖淑玲攝）

  • 西螺鎮農會總幹事廖錦富促銷物美價廉的黃金粽。（記者廖淑玲攝）

    西螺鎮農會總幹事廖錦富促銷物美價廉的黃金粽。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 端午節 西螺農會 黃金米 黃金粽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：足感心吔！ 西螺農會黃金粽開賣不漲價


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.