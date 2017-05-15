搶攻香港背包客 桃園旅遊行程跳樓大拍賣

2017-05-15 21:50

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府與30多家旅遊業者，5月22至24日前往香港，並於23日舉辦「機捷通車、玩轉桃園」推介會，由吉祥物ㄚ桃、園哥代言拚觀光，觀光旅遊局更為此推出桃園機加酒2天1夜自由行，只要港幣1290元起，另有住房優惠與價值588元的桃園驚喜包等，並可抽免費機票及住宿。

市長鄭文燦今天在行前會授旗給ㄚ桃、園哥，並表示，這次優惠方案有三大超值內容，可說是「跳樓大拍賣」，第一是桃園機加酒2天1夜自由行，只要港幣1290元起（約市價6折優惠）；第二是結合在地深度小旅行，提供優質旅宿優惠方案，住房及消費皆有折扣；第三是針對前1000名購買機加酒優惠方案的旅客，贈送價值新台幣588元桃園驚喜包，內含機捷1日紀念票卡（或悠遊卡）、台灣好行慈湖線景點接駁1日券及限定紀念品，還可以參加香港–台灣免費機票（4張）及住宿抽獎。

鄭文燦說，桃園有山有海，還有觀光工廠、休閒農場、美食、多元文化等，而且交通便捷，希望趁著這次一次打響名號，要背包客不要只去西門町，國外旅客來桃園玩不用趕車趕飛機，是兩天一夜最佳選擇，未來以相同模式，向日本、韓國、東南亞等地遊客，行銷桃園。

桃園市觀光旅遊局局長楊勝評指出，去年來台灣的港澳旅客人數高達161萬4800多人次，尤其因為語言文化相通，大多遊客選擇自由行，因此市府與華航合作，並整合桃園旅宿業者推出機加酒優惠組合，詳情請查詢桃園市觀光旅遊局網站。