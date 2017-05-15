520結婚登記熱門日 鳳一戶所推早鳥好禮大放送

2017-05-15 21:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕每年5月20日是新人結婚熱門日子，今年又適逢周末假期，鳳山區第一戶政事務所鼓勵民眾避開周六辦理高峰期，將於5月17日至19日，推出結婚登記早鳥好禮加碼送活動，民眾可提前3天辦理結婚登記，並指定於5月20日結婚生效。

鳳山區第一戶政事務所主任歐敏信表示，內政部為方便民眾辦理結婚登記特別頒布一項規定，結婚得於登記日前3日內，向任一戶政事務所辦理，且可指定放假日為結婚登記日。

歐敏信指出，新人想要登記520結婚，不一定要當天到戶政事務所辦理登記，可以提前3個工作天，5月17日至5月19日至戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日結婚生效。

歐敏信為了鼓勵民眾提前辦理，5月17日至19日共3天到鳳一戶政辦理結婚登記的新人，除贈送高市520結婚送好禮的「愛你一起~幸福杯」對杯1組外，加碼贈送戶所手工自製天然蜂蠟保鮮膜1份。

另現場拍照上傳結婚照，並標註2名朋友者，還有機會抽中5組玻璃隨身瓶，歡迎民眾把握5月17日至19日結婚登記早鳥好禮加碼送活動，提前辦理結婚登記，詳情請洽（07）7429784轉212、213詢問。