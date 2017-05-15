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南投「人行道」劃設惹議 民怨「便民成擾民」

南投縣政府在南投市區進行人行道劃設工作，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷（左）、前國大代表簡慈慧（右）等人有意見。（記者謝介裕攝）

2017-05-15  21:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市區人行道示範道路，一度因民眾抗議後刨除，今日隨著劃設工程進行，再度引發民怨，並抨擊縣府的作法，予人有「便民成擾民」之感。

前國大代表簡慈慧住家位於南投市大同街與玉井街一帶，今日赫見縣府又派員進行人行道劃設工作後表示，難道縣府是嫌錢太多？前不久才刨除，怎現又重新鋪設?

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，劃設人行道的道路，有的路面十分狹小，駕駛民眾稍有不慎便可能觸犯交通法規而遭開單，以黨部前的玉井街為例，人行道只鋪設一邊，難道行人來回只能走一邊?更凸顯該工作的矛盾，也難怪民眾怨聲載道。

縣府工務處指出，為確保行人優先路權，中央推動市區道路人本環境建設計畫」，縣府遂選擇南投市玉井街、文昌街、民生街、大同街、建國路與南陽路等六條街道作為示範道路，之前因部分馬路寬度與人行道劃設不成比例，所以才予以刨除，如今則依馬路寬窄調整為90公分至150公分不等。

該處表示，市區道路依其功能分為快速道路、主要道路、次要道路及服務道路等4類，上述市區道路都屬於服務道路，如今劃設人行道，一旦有交通事故發生，行人與汽、機車之間應負的肇事責任問題，便可清楚釐清，不容民眾輕忽，以免違規受罰。

至於南投市信義街路面破損問題，今日縣長林明溱實地會勘後，認為已嚴重影響居民進出安全，決定不等污水下水道工程完工，將順應民意提早就信義街與中興路、祖祠路約1.7公里的交叉路段進行封層，還給民眾應有的「行」的安全。

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  • 南投縣政府在南投市區進行人行道劃設工作，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷（左）、前國大代表簡慈慧（右）等人有意見。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府在南投市區進行人行道劃設工作，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷（左）、前國大代表簡慈慧（右）等人有意見。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣長林明溱（左２）會勘南投市信義街後，允諾提早進行路面封層改善工作。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（左２）會勘南投市信義街後，允諾提早進行路面封層改善工作。（記者謝介裕攝）

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