快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
「陸生」找同學跑錯社團 網友笑稱：要支持正名
2017-05-15 20:49
〔即時新聞／綜合報導〕此陸生非彼「陸生」啊！有批踢踢（PTT）網友張貼一則中國交換生跑到「陸生」蝸牛臉書社團找同學的趣事，笑翻網友，表示陸生自己應該支持正名為「中國學生」。
日前台北市長柯文哲主持「陸生籃球交流賽」，臉書貼文遭到網友洗板呼籲正名為「中生」。批踢踢網友也貼出一張臉書截圖，是一名中國交換生誤入「台灣陸生蝸牛交流園地」臉書社團，在社團裡找同學詢問簽證經驗，社團管理員還耐心回應表示「這是蝸牛討論分享區，而非陸生分享區喔！」
這則貼文被轉發到批踢踢上，笑翻眾多網友，網友分析表示「可能是搜尋『陸生』，隨便挑了人最多的社團來問」、「可能以為『陸生蝸牛』是指學生像蝸牛一樣努力吧」，也有網友笑道「為了自己的權益，陸生自己應該支持正名中國學生」。
社團管理員表示，其實不是第一次有「陸生」來留言了，雖然跑錯社團的中國學生最後糗到刪文，「陸生蝸牛」社團卻反而增加了100多名社員，反而要感謝這名中國學生幫助社團推廣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 生乳捲風波 台東獅會大陣仗駁已訂不取
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 醫訊》我會不會成「豬哥亮」？ 大腸癌恐懼大增
- 會考前夕 光明國中「大家都鶴」廊道祝金榜
- 「以人為本！」 跨國企業分享擁抱多元經驗
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 蝦毀！太妍演唱會 連自己都搶不到票
- 中職》統一獅女孩主題日最終回 高雄澄清湖熱鬧登場
- 獨派：小英應向國際宣示台灣是主權獨立國家
- 孝子遭撞命危 反廢死：酒駕應以殺人罪論處
- 民團轟「坦克車」式審查 立院外撒冥紙反前瞻
- 吳念真自嘲好「肝」苦 談林奕含難掩激動
- 丈夫癌末昏迷 妻子吸毒舒壓？
- 病房內這3字 媒體聽到豬哥亮最後一句話
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 新台幣升值激勵 台股早盤再度登上萬點
- 勒索病毒變種 今上班災情恐擴大
- 日治期南洋史料 台圖珍藏公開
- 交情40年！江蕙慟悼豬哥亮：豬式幽默絕版了
- 出口民調：德人口最多邦選舉 基民黨勝
- 玩命關頭！夫妻大吵男趴引擎蓋、女開上山
- MiLB》王維中後援1局 解決南韓「甩棒天王」黃載均
- 合作《大釣哥》賠錢 吳克群仍感念豬哥亮教會的事
- 等待換心歌手 歐洲歌唱大賽奪冠
- 美前情報首長：美政治制度遭內外夾擊
- 職業工會會員等健保費調漲 延至明年元旦實施
- 黨主席選舉傳人頭綁樁 國民黨工將告發
- 騙送生日禮物 潑前女友汽油
- 高院明初審馬英九 合議庭3法官罕見齊出動
- 路易威登辦大秀 范冰冰領軍坐頭排
- 豬哥亮靈堂佈置中 明天中午正式開放
- 屏縣非婚生子率 高居全國第三
- 日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道
- 【藝文短訊】 2017馬祖文學獎 徵稿至7月底
- 馬桶蓋髮型一樣 盧廣仲難忘豬哥亮說像兒子
- 自由廣場》看看馬克宏 想想林百里 談談郭台銘
- 巨路Q1每股賺1.24元 年增近35％
- 《中英對照讀新聞》Earth to be 1.5 degrees warmer than the late 1800s in just nine years:Scientists －科學家：地球溫度在9年內便會升至比19世紀末高1.5度
- 高捷離峰時段沒空位 管碧玲：郝龍斌胡說什麼？
- 豬哥亮催帖藏洋蔥 隋棠感性憶他溫柔舉動
- 竹市最迷你機車地下道長高10公分 機車族不用再低頭
- NBA》三分球就是他的招牌！柯瑞生涯季後賽進球超越皮爾斯
- 中國一帶一路貿易聲明 歐洲多國拒簽署
- 來不及見爸最後一面 謝金晶悲痛晚上回台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「陸生」找同學跑錯社團 網友笑稱：要支持正名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分