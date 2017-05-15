「陸生」找同學跑錯社團 網友笑稱：要支持正名

2017-05-15 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕此陸生非彼「陸生」啊！有批踢踢（PTT）網友張貼一則中國交換生跑到「陸生」蝸牛臉書社團找同學的趣事，笑翻網友，表示陸生自己應該支持正名為「中國學生」。

日前台北市長柯文哲主持「陸生籃球交流賽」，臉書貼文遭到網友洗板呼籲正名為「中生」。批踢踢網友也貼出一張臉書截圖，是一名中國交換生誤入「台灣陸生蝸牛交流園地」臉書社團，在社團裡找同學詢問簽證經驗，社團管理員還耐心回應表示「這是蝸牛討論分享區，而非陸生分享區喔！」

這則貼文被轉發到批踢踢上，笑翻眾多網友，網友分析表示「可能是搜尋『陸生』，隨便挑了人最多的社團來問」、「可能以為『陸生蝸牛』是指學生像蝸牛一樣努力吧」，也有網友笑道「為了自己的權益，陸生自己應該支持正名中國學生」。

社團管理員表示，其實不是第一次有「陸生」來留言了，雖然跑錯社團的中國學生最後糗到刪文，「陸生蝸牛」社團卻反而增加了100多名社員，反而要感謝這名中國學生幫助社團推廣。