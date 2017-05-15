打造全台首條單軌捷運 形塑「從空中看台南」
高架單軌運輸系統示意圖。（記者蔡文居翻攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市先進運輸系統自102年即開始著手規劃全市整體路網，並於104年擇定綠線（府城橫貫線）、藍線一期（中華環線）為優先路網。南市交通局表示，未來車站、橋梁部分將融入工程美學，並結合都市特色、文化、色調等元素，善用高架系統的特性，將先進運輸系統打造為南市的移動地標、風景，形塑民眾、遊客來台南必搭、必體驗的「從空中看台南」風氣，進一步為南市觀光發展加分。
交通局表示，南市捷運系統，就都市發展脈絡、道路幾何特性、運量需求、財務平衡、施工期程及環境衝擊等面向審慎評估後，選擇採用具有成本低廉、施工期程短、運量擴充彈性大、噪音振動小等優勢的高架跨座式單軌系統；也因單軌系統梁體瘦長、結構輕巧且穿透性佳，景觀衝擊程度也較其他高架捷運系統小。
交通局指出，目前南市先進運輸系統綠線及第一期藍線刻正進行可行性研究階段，車站位置僅是初步評估並非最終定案，未來在綜合規劃階段將進行縝密的環境影響評估後，可微調車站設置地點。
有關高架系統影響舊城區天際線部分，交通局表示，在未來工程規劃設計時，除在車站、橋梁部分融入工程美學外，在車體設計亦將參考歐洲發展輕軌成功經驗，結合都市特色、文化、色調等元素，並善加利用高架系統的特性，將先進運輸系統打造為本市的移動地標、風景。
交通局長林炎成表示，為因應先進運輸系統建置需要，市府已著手籌備設置先進運輸系統專責單位統籌辦理相關業務，以利逐步推動後續綜合規劃、環境影響評估、都市計畫變更、工程設計、發包、興建諸多業務，加速南市先進運輸系統完善建置。
他說，南市雖然是目前6都尚無捷運系統的直轄市，但在市府上下一心、審慎務實的推動下，必能成功打造全台第一條單軌捷運系統。
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標題：打造全台首條單軌捷運 形塑「從空中看台南」
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