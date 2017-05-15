台中人口增加垃圾變多 將破袋檢查違規開罰

2017-05-15 21:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中人口增加、垃圾變多，每天垃圾量逾千噸，焚化爐、掩埋場吃不消，雖然整體資源回收率突破50％，但環保局做垃圾車採樣發現，民眾丟垃圾仍有1成是可回收的廢棄物，6月起清潔隊收運垃圾時將沿街破袋檢查做勸導，7月將開罰。

台中市每天生產約1012公噸的垃圾，平均每人每日垃圾產生量超過半公斤，去年垃圾採樣調查，垃圾袋中有1成為回收廢棄物，每天約101公噸未被分類回收，進到焚化爐，其中塑膠袋最多，保麗龍次之，廚餘第3。

而在家戶垃圾中，環保局抽樣調查發現，一般垃圾裡仍有部分回收物，以容器類如鋁箔包、紙餐具、寶特瓶、鐵鋁及玻璃瓶最多，另外塑膠袋也很常見，顯示市民分類觀念仍要加強。

環保局今指出，經多方垃圾減量管制和宣導，垃圾逐漸減量，但仍有改善空間，為了提升垃圾分類，6月起執行沿街垃圾破袋檢查，由各區清潔隊稽查人員隨機破袋，經檢查垃圾袋內含有3個以上資源回收物即違規，現場將開立勸導單並重新分類。

7月起，民眾若仍未落實分類且屢勸不聽者，將依違反廢棄物清理法規定開罰1200元至6000元，請民眾將垃圾分「一般垃圾」、「資源回收」及「廚餘」3大類，分別交由垃圾車、資源回收車及投入垃圾車隨車廚餘桶收運。

環保局表示，垃圾分類可增加資源物循環再利用、降低焚化處理量，減少空污危害，盼再提高資源回收率目標達53％，本月已舉辦數場圾圾破袋檢查說明會，18日還有1場。