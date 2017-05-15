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司機、廚師、老師秀藝術 百件作品安坑展出
2017-05-15 20:55
分別從事鐵工、老師、廚師的劉慶河（右起）、周忻恩、林榮雄，因為熱愛美的事物，，將生活巧思及人生歷練，化為一件件藝品。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕分別從事鐵工、廚師、老師的劉慶河、林榮雄、周忻恩，因為熱愛美的事物，，將生活巧思及人生歷練，化為一件件藝品，新北市青少年圖書館邀請三人聯合展出百件作品，與外界分享素人藝術家的生命故事。
劉慶河曾開過計程車、待過砂石廠，也從事裝潢鐵工，透過工作習來的專業技術，於十五年前投入原木創作，從飄流木到倒塌的路樹，只要是有回收價值的木頭便是創作素材，他的作品不僅實用且充滿溫度，劉慶河認為，「人是森林的產物，木則是森林的資產」因此人會喜歡木製品，尤其融合生活的創作更能吸引群眾目光。
林榮雄則是喜愛蔬果雕及冰雕的廚師，因為愛好大自然而與木雕結緣，從他的木雕擺件中可看見精緻的雕刻技藝。幼教老師周忻恩習畫廿七年，同時也是中國結、國畫的指導老師，曾多次舉辦展覽，此次三個人聯手舉辦「安坑春鬧聯展─安坑『藝』起來」展覽，百件食器、茶具、國畫、油畫、木雕等充滿生活況味的作品即日起展出至六月十一日止，另有聯合座談、體驗課程、快閃音樂演出等，詳情可查詢市立圖書館網站。
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