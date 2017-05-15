鐵路橋墩阻水流、噪音擾人 台鐵斥資改建

橋頭牛埔溪橋鐵路橋墩影響水流，加上火車經過震動產生噪音擾民，台鐵近期將動工改建。（記者蘇福男攝）

2017-05-15 21:12

〔記者蘇福男／橋頭報導〕橋頭牛埔溪橋鐵路橋墩影響典寶溪水流，被指為筆秀里淹水主因，加上火車經過震動產生噪音擾民，台鐵近期將動工改建，工期約需2年半時間。

橋頭牛埔溪橋為橫跨典寶溪的台鐵橋樑，除有橋墩設計影響水流、導致筆秀里常於汛期發生淹水問題外，鋼軌接頭在火車經過時，因振動產生的噪音，也長期困擾當地居民，在立委邱志偉長期奔走協調下，交通部同意編列5億元經費，進行牛埔溪橋改建工程，近期即將動工。

台鐵管理局表示，改建後的牛埔溪橋長85.6公尺，採無落墩鋼桁架橋設計，直接跨越典寶溪兩端，由於水流不再受橋墩阻礙，因此能大幅改善典寶溪排洪能力；另新的軌道路線也將採用新工法具減震降噪的設計，目前既有軌西正線為50公尺的定軌，鋼軌接頭容易在火車經過時，造成震動產生噪音，工程將把西正線改為長焊鋼軌，改善鐵路對周遭環境的影響。

至於工期方面，將分施作臨時軌、施作新橋和拆除臨時軌三個階段進行，總工期估計約2年半時間。

邱志偉表示，縱貫線牛埔溪橋改建工程完工後，不僅可改善淹水狀況，也能減輕火車經過時的噪音和震動，由於工程必須施作臨時軌路線，並於完工後拆除，因此工期稍長，施工期間多少會造成交通不便，還請鄉親多包涵。