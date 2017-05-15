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夫妻樹被賣 古坑桂林村民集資買回

2017-05-15  18:50

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑鄉桂林村2棵「夫妻樹」被地主賣掉，村民得知發起搶救老樹活動，集資將老樹買回來，而且還將進一步把地也買下來，該「夫妻樹」永久守護村民。

前往古坑桂林村行駛雲212主要道路之一，經過一段長坡進入村莊前首先映入眼簾是一棵筆直高大的大樹，像是張開雙臂迎接遊子及訪客，大部分村民也將老樹視為地方一份子。

古坑鄉桂林村長黃煌儀表示，「夫妻樹」為麻六甲合歡，又名南洋合歡、南洋楹，因長得很大，樹齡雖只有50多年，但樹非常高大、胸徑要2個大人才能完全環抱。

黃煌儀說，上月底村民發現有工人在修剪樹枝，詢問之下才知道地主把樹賣掉了，修枝是為移值做準備，村民查覺事態嚴重，發起集資護樹活動，不論是住戶或居住在外地村民都很踴躍。

黃煌儀指出，經與買主、地主溝通後，以社區名義將老樹買回，接下來將進一步洽談土地問題，希望能把土地也買下來，讓老樹能永久守護地方及村民。

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  • 古坑桂林的麻六甲合歡夫妻樹被賣掉，為了移植原本茂盛樹枝被修剪，地方集資搶救成功。（記者黃淑莉攝）

    古坑桂林的麻六甲合歡夫妻樹被賣掉，為了移植原本茂盛樹枝被修剪，地方集資搶救成功。（記者黃淑莉攝）

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