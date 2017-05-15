南投蜂蜜嚴重欠收 蜂農叫苦連天

2017-05-15 18:43

〔記者謝介裕／南投報導〕異常氣候加上施藥不當，南投縣蜂蜜嚴重欠收，平均蜂蜜收成率不到3成，蜂農叫苦連天，根本不夠成本，簡直是做白工。

南投縣約有200多位蜂農靠養蜂為生，荔枝與龍眼2種作物花蕊，則是縣內蜜蜂最重要的採蜜來源，惟今年花開期間，踫到豪大雨接連來襲，導致蜜蜂幾乎採不到花蜜，蜂蜜收成數量相對也跌到谷底。

南投市登豐養蜂場長蕭博轅表示，每1個蜂箱飼養的蜜蜂數量約2、3萬隻，去年每1個蜂箱平均蜂蜜收成量約5000台斤，今年許多蜂農與該養蜂場一樣，多半只剩3成左右。

蜂農說，據台大專家學者研究，農藥殺蟲劑「益達胺」及「普芬尼」，會導致工蜂中毒後沒有能力飛回；幼蜂受低劑量汙染後，雖能長大，但卻會喪失學習記憶的能力，以致飛出採蜜後無法回巢，最終導致蜂群生態崩解，建議中央也能比照歐美等國家禁用上述2種農藥，將對蜂群生態與環境的衝擊降至最低。